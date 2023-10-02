В Украине повысили прогноз сбора зерна из-за высокой урожайности

Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило прогноз урожая зерновых и масличных в этом году, учитывая лучшую урожайность основных культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева в Telegram .

Как отметил депутат, по состоянию на конец сентября министерство оценивало объем будущего урожая зерновых и масличных на уровне 79 млн тонн. Это больше на 7 млн тонн (+10% к факту прошлого года).

Он напомнил, что первоначальные оценки урожая были гораздо хуже (на уровне 63-64 млн тонн), поскольку посевные площади в этом году сократились.