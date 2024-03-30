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В Україні підвищать вартість оформлення закордонного паспорта: нові ціни

Україна, Субота 30 березня 2024 19:51
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В Україні підвищать вартість оформлення закордонного паспорта: нові ціни Фото: в Україні підвищать вартість оформлення закордонного паспорта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже з 1 квітня зросте ціна на оформлення закордонного паспорту. Це з зміною вартості бланків паспорта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби України.

За інформацією відомства, з 1 квітня підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків для закордонного паспорта. У зв'язку з цим зростає ціна на оформлення документа.

В Україні підвищать вартість оформлення закордонного паспорта: нові ціниФото: нова вартість закордонного паспорта в Україні (dmsu.gov.ua)

Таким чином, вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 7 робочих днів або 3 робочих днів за наявності підстав збільшиться до 1598 грн, з яких 992 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн - вартість бланка. Раніше оформлення закордонного паспорта коштувало 1496 грн.

При цьому оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів замість 856 грн коштуватиме 958 грн (352 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн - вартість бланка).

У Державній міграційній службі уточнили, що ті українці, які сплатили адмінпослуги та подали заяву на отримання закордонного паспорта до 31 березня, отримають документи за старою ціною. Водночас, ті громадяни, які сплатили адмінпослуги, але не подали заяву, будуть здійснювати доплату за тими тарифами, які діятимуть на момент подання заяв.

Підвищення вартості послуг МВС

Нагадаємо, з 1 січня в Україні різко підвищили вартість низки послуг Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, це стосується отримання водійський прав.

Вартість видачі посвідчення водія, прийняття теоретичного іспиту та прийняття практичного іспиту збільшили більш ніж у 10 разів.

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