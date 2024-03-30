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В Украине повысят стоимость оформления заграничного паспорта: новые цены

Украина, Суббота 30 марта 2024 19:51
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В Украине повысят стоимость оформления заграничного паспорта: новые цены Фото: в Украине повысят стоимость оформления заграничного паспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине уже с 1 апреля вырастет цена на оформление заграничного паспорта. Это связано с изменением стоимости бланков паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы Украины.

По информации ведомства, с 1 апреля предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков для заграничного паспорта. В связи с этим растет цена и на оформление документа.

В Украине повысят стоимость оформления заграничного паспорта: новые ценыФото: новая стоимость загранпаспорта в Украине (dmsu.gov.ua)

Таким образом стоимость изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней увеличится до 1598 грн, из которых 992 грн - стоимость админуслуги и 606 грн - стоимость бланка. Ранее оформление загранпаспорта стоило 1496 грн.

При этом оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней вместо 856 грн обойдется в 958 грн (352 грн - стоимость админуслуги и 606 грн - стоимость бланка).

В Государственной миграционной службе уточнили, что те украинцы, которые оплатили админуслуги и подали заявление на получение загранпаспорта до 31 марта, получат документы по старой цене. В то же время те граждане, которые оплатили админуслуги, но не подали заявление, будут совершать доплату по тем тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявлений.

Повышение стоимости услуг МВД

Напомним, с 1 января в Украине резко повысили стоимость ряда услуг Министерства внутренних дел. В частности, это касается получения водительских прав.

Стоимость выдачи водительского удостоверения, принятия теоретического экзамена и принятие практического экзамена увеличили более чем в 10 раз.

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