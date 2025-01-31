В Україні підтримали впровадження “пакунку пораненого” для військових: що відомо

Кабмін підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження “пакунку пораненого”. Спеціальний набір, який включає адаптивний одяг та засоби особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Адаптивний одяг" у складі пакунку розроблений таким чином, щоб його можна було легко одягати навіть за наявності обмежень у рухах, що дозволяє пораненим зберігати максимальну самостійність у повсякденному житті.
До складу "пакунку пораненого" входять:
Для жінок набір доповнений:
Для лежачих пацієнтів та хворих з обмеженими можливостями в наборі:
Цей крок є важливим етапом на шляху створення кращих умов для відновлення та реабілітації поранених героїв.
Нагадаємо, що на початку року ініціювали "пакунки пораненого" для військовослужбовців, які зазнали травм під час служби.