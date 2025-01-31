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В Україні підтримали впровадження “пакунку пораненого” для військових: що відомо

Фото: Пакунок пораненого для військових (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабмін підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження “пакунку пораненого”. Спеціальний набір, який включає адаптивний одяг та засоби особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Адаптивний одяг" у складі пакунку розроблений таким чином, щоб його можна було легко одягати навіть за наявності обмежень у рухах, що дозволяє пораненим зберігати максимальну самостійність у повсякденному житті.

До складу "пакунку пораненого" входять:

  • Адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами), штани;
  • Шкарпетки, казармені капці, рушник;
  • Шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни.

Для жінок набір доповнений:

  • Щітка для волосся;
  • Засоби гігієни, косметичні ватні диски та ватні палички;
  • Резинка для волосся.

Для лежачих пацієнтів та хворих з обмеженими можливостями в наборі:

  • Спеціальна чашка для годування;
  • Адаптивна ложка-виделка;
  • Інші зручні рішення для полегшення догляду.

Цей крок є важливим етапом на шляху створення кращих умов для відновлення та реабілітації поранених героїв. 

Нагадаємо, що на початку року ініціювали "пакунки пораненого" для військовослужбовців, які зазнали травм під час служби.

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