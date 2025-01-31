В Украине поддержали внедрение "пакета раненого" для военных: что известно

Кабмин поддержал инициативу Министерства обороны по внедрению "пакета раненого". Специальный набор, который включает адаптивную одежду и средства личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и работников службы гражданской защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Адаптивная одежда" в составе пакета разработана таким образом, чтобы ее можно было легко одевать даже при наличии ограничений в движениях, что позволяет раненым сохранять максимальную самостоятельность в повседневной жизни.
В состав "пакета раненого" входят:
Для женщин набор дополнен:
Для лежачих пациентов и больных с ограниченными возможностями в наборе:
Этот шаг является важным этапом на пути создания лучших условий для восстановления и реабилитации раненых героев.
Напомним, что в начале года инициировали "пакеты раненого" для военнослужащих, которые получили травмы во время службы.