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В Украине поддержали внедрение "пакета раненого" для военных: что известно

Фото: Пакет раненого для военных (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабмин поддержал инициативу Министерства обороны по внедрению "пакета раненого". Специальный набор, который включает адаптивную одежду и средства личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и работников службы гражданской защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Адаптивная одежда" в составе пакета разработана таким образом, чтобы ее можно было легко одевать даже при наличии ограничений в движениях, что позволяет раненым сохранять максимальную самостоятельность в повседневной жизни.

В состав "пакета раненого" входят:

  • Адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами), брюки;
  • Носки, казарменные тапочки, полотенце;
  • Шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.

Для женщин набор дополнен:

  • Щетка для волос;
  • Средства гигиены, косметические ватные диски и ватные палочки;
  • Резинка для волос.

Для лежачих пациентов и больных с ограниченными возможностями в наборе:

  • Специальная чашка для кормления;
  • Адаптивная ложка-вилка; Адаптивная ложка-вилка;
  • Другие удобные решения для облегчения ухода.

Этот шаг является важным этапом на пути создания лучших условий для восстановления и реабилитации раненых героев.

Напомним, что в начале года инициировали "пакеты раненого" для военнослужащих, которые получили травмы во время службы.

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Военный