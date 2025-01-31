В Украине поддержали внедрение "пакета раненого" для военных: что известно

"Адаптивная одежда" в составе пакета разработана таким образом, чтобы ее можно было легко одевать даже при наличии ограничений в движениях, что позволяет раненым сохранять максимальную самостоятельность в повседневной жизни.

В состав "пакета раненого" входят:

Адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами), брюки;

Носки, казарменные тапочки, полотенце;

Шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.

Для женщин набор дополнен:

Щетка для волос;

Средства гигиены, косметические ватные диски и ватные палочки;

Резинка для волос.

Для лежачих пациентов и больных с ограниченными возможностями в наборе:

Специальная чашка для кормления;

Адаптивная ложка-вилка; Адаптивная ложка-вилка;

Другие удобные решения для облегчения ухода.

Этот шаг является важным этапом на пути создания лучших условий для восстановления и реабилитации раненых героев.