В Україні підтримали впровадження “пакунку пораненого” для військових: що відомо

Кабмін підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження “пакунку пораненого”. Спеціальний набір, який включає адаптивний одяг та засоби особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Адаптивний одяг" у складі пакунку розроблений таким чином, щоб його можна було легко одягати навіть за наявності обмежень у рухах, що дозволяє пораненим зберігати максимальну самостійність у повсякденному житті.

До складу "пакунку пораненого" входять:

Адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами), штани;

Шкарпетки, казармені капці, рушник;

Шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни.

Для жінок набір доповнений:

Щітка для волосся;

Засоби гігієни, косметичні ватні диски та ватні палички;

Резинка для волосся.

Для лежачих пацієнтів та хворих з обмеженими можливостями в наборі:

Спеціальна чашка для годування;

Адаптивна ложка-виделка;

Інші зручні рішення для полегшення догляду.

Цей крок є важливим етапом на шляху створення кращих умов для відновлення та реабілітації поранених героїв.