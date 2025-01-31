В Украине поддержали внедрение "пакета раненого" для военных: что известно
Кабмин поддержал инициативу Министерства обороны по внедрению "пакета раненого". Специальный набор, который включает адаптивную одежду и средства личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и работников службы гражданской защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Адаптивная одежда" в составе пакета разработана таким образом, чтобы ее можно было легко одевать даже при наличии ограничений в движениях, что позволяет раненым сохранять максимальную самостоятельность в повседневной жизни.
В состав "пакета раненого" входят:
- Адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами), брюки;
- Носки, казарменные тапочки, полотенце;
- Шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.
Для женщин набор дополнен:
- Щетка для волос;
- Средства гигиены, косметические ватные диски и ватные палочки;
- Резинка для волос.
Для лежачих пациентов и больных с ограниченными возможностями в наборе:
- Специальная чашка для кормления;
- Адаптивная ложка-вилка; Адаптивная ложка-вилка;
- Другие удобные решения для облегчения ухода.
Этот шаг является важным этапом на пути создания лучших условий для восстановления и реабилитации раненых героев.
Напомним, что в начале года инициировали "пакеты раненого" для военнослужащих, которые получили травмы во время службы.