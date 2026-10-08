Кабмін заморозив тариф на електроенергію для населення

За словами очільника уряду, збереження пільгових тарифів на період опалювального сезону ухвалене з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в країні.

Рішення стосується всіх побутових споживачів, у тому числі домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення.

Крім того, урядовець зазначив, що надалі Кабмін працюватиме над оновленням підходів до тарифоутворення.

"На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують", - підкреслив Корецький.

Як зазначив Денис Шмигаль, за поданням Міністерства енергетики Уряд ухвалив рішення продовжити дію механізму покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії.

Завдяки цьому базовий тариф для населення залишиться на нинішньому рівні - 4,32 грн за кВт⋅год.

Крім того, для окремих категорій споживачів надалі діятиме пільгова ціна:

2,64 грн за кВт/год - для будинків з електроопаленням;

2,64 грн за кВт/год - для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.

За словами очільника Міненерго, це рішення є важливою складовою підтримки українців у період війни.

"Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів. Рішення є важливою складовою підтримки людей у період війни", - наголосив Шмигал