В Украине подвели итоги "налоговой амнистии"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 марта 2023 года с начала действия налоговой амнистии в государственный бюджет поступило 325,9 млн гривен одноразового сбора, из которых 235 млн гривен - в условиях военного положения.

В Минфине напомнили, что по инициативе президента Владимира Зеленского с 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному декларированию. Она должна была длиться один год, но с учетом военного положения она была продлена еще на полгода - до 1 марта 2023 года.

Во время налоговой амнистии можно было задекларировать деньги и недвижимое имущество и уплатить с них налоги по пониженной ставке.