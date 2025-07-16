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В Україні під час обстрілу постраждав мер латвійського міста

Середа 16 липня 2025 14:10
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В Україні під час обстрілу постраждав мер латвійського міста Фото: Егілс Гельманіс, мер латвійського міста Огре (lsm.lv)
Автор: Сергій Пишкін

Мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення внаслідок російського обстрілу під час гуманітарної поїздки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Огреської районної ради Патрікса Гріву, якого цитує LMS.lv.

За словами Гріва, наразі Гельманіс перебуває у відряджені, доставляючи автомобілі та іншу допомогу Збройним силам України (ЗСУ).

"Такі відрядження регулярно відбуваються, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців збирається і доставляється значна кількість автомобілів, цього разу також близько 20 автомобілів", – розповів Гріва.

Він додав, що наразі інформація про обстріл, внаслідок якого постраждав міський голова, є дуже обмеженою, оскільки маршрут тримається в таємниці. Втім, згідно з даними від українських джерел, стан Гельманіса стабільний.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в середині червня наслідок масованої російської атаки дронами й ракетами на Київ загинув 61-річний громадянин США Фред Ґренді - волонтер і художник з Орегону.

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