В Україні під час обстрілу постраждав мер латвійського міста

Мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення внаслідок російського обстрілу під час гуманітарної поїздки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Огреської районної ради Патрікса Гріву, якого цитує LMS.lv.

За словами Гріва, наразі Гельманіс перебуває у відряджені, доставляючи автомобілі та іншу допомогу Збройним силам України (ЗСУ).

"Такі відрядження регулярно відбуваються, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців збирається і доставляється значна кількість автомобілів, цього разу також близько 20 автомобілів", – розповів Гріва.

Він додав, що наразі інформація про обстріл, внаслідок якого постраждав міський голова, є дуже обмеженою, оскільки маршрут тримається в таємниці. Втім, згідно з даними від українських джерел, стан Гельманіса стабільний.