В Украине во время обстрела пострадал мэр латвийского города

Мэр латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранения в результате российского обстрела во время гуманитарной поездки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Огреского районного совета Патрикса Гриву, которого цитирует LMS.lv.

По словам Грива, сейчас Хельманис находится в командировке, доставляя автомобили и другую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

"Такие командировки регулярно происходят, даже с 2022 года, с самого начала войны, каждые несколько месяцев собирается и доставляется значительное количество автомобилей, на этот раз также около 20 автомобилей", - рассказал Грива.

Он добавил, что сейчас информация об обстреле, в результате которого пострадал городской голова, является очень ограниченной, поскольку маршрут держится в тайне. Впрочем, согласно данным от украинских источников, состояние Хельманиса стабильное.