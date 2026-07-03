В Україні перевірять ще два обласні ТЦК через серйозні порушення

Миколаївський та Одеський ТЦК перевірять після скарг нардепів на відібрані телефони та приниження людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Василя Шкуракова під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Шкураков заявив, що ухвалено рішення про комплексну перевірку двох територіальних центрів комплектування - Миколаївського та Одеського.
"Сьогодні вже прийняте рішення щодо перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК, комплексну перевірку цих двох органів", - сказав Шкураков.
Заява прозвучала у відповідь на запитання нардепа фракції "За майбутнє" Антона Яценка. Він звернув увагу на випадки, коли працівники ТЦК забирають у людей телефони, а також на прийом на службу колишніх поліціянтів, звільнених раніше за корупцію чи жорстоке поводження.
Як приклад депутат навів Уманський ТЦК, де на посаді працював колишній правоохоронець.
Шкураков визнав проблему з телефонами порушенням законних прав людей.
"Це неприпустимо. Ми безпосередньо всі випадки забирання телефонів або приниження гідності вивчаємо", - зазначив він.
За його словами, звернення нардепів та інших організацій фіксують в окремих реєстрах, щоб реагувати на скарги швидше і якісніше.
Керівника Уманського ТЦК Некрасова вже перевели на іншу посаду, повідомив заступник міністра.
Роботу над проблемними випадками, які виникали в цьому центрі комплектування, за його словами, продовжують.
Шкураков додав, що реформа територіальних центрів комплектування готується та найближчим часом її представлять на засіданні уряду.
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