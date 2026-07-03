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В Украине проверят еще два областных ТЦК из-за серьезных нарушений

11:24 03.07.2026 Пт
2 мин
Что заставило Минобороны проверять еще два ТЦК?
aimg Елена Чупровская
Фото: в Правительстве назвали недопустимой практику отбора телефонов у мобилизованных (facebook com CherkasyTCK)

Николаевский и Одесский ТЦК проверят после жалоб нардепов на отобранные телефоны и унижение людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Василия Шкуракова во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Что решили проверить

Шкураков заявил, что принято решение о комплексной проверке двух территориальных центров комплектования - Николаевского и Одесского.

"Сегодня уже принято решение о проверке Николаевского и Одесского ТЦК, комплексная проверка этих двух органов", - сказал Шкураков.

Почему возник вопрос

Заявление прозвучало в ответ на вопросы нардепа фракции "За будущее" Антона Яценко. Он обратил внимание на случаи, когда работники ТЦК забирают у людей телефоны, а также на прием на службу бывших полицейских, уволенных раньше коррупции или жестокого обращения.

В качестве примера депутат привел Уманский ТЦК, где на должности работал бывший правоохранитель.

Реакция Минобороны

Шкураков признал проблему с телефонами нарушением законных прав людей.

"Это недопустимо. Мы напрямую все случаи забирания телефонов или унижения достоинства изучаем", - отметил он.

По его словам, обращение нардепов и других организаций фиксируют в отдельных реестрах, чтобы реагировать на жалобы быстрее и качественнее.

Кадровые перемены в Умани

Руководителя Уманского ТЦК Некрасова уже перевели на другую должность, сообщил замминистра.

Работу над проблемными случаями, возникавшими в этом центре комплектования, по его словам, продолжают.

Что с реформой ТЦК

Шкураков добавил, что реформа территориальных центров комплектования готовится и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства.

Напомним, недавно громкий резонанс вызвала история с мобилизацией отца, самостоятельно воспитывающего пятилетнюю дочь.

В ТЦК заявили о признаках подделки судебного решения, поданного мужчиной для получения отсрочки, и объяснили, почему отказали ему в освобождении от службы.

Между тем еще одним поводом для проверок в армии стал скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

После журналистского расследования о смерти и возможных пытках новобранцев ДБР открыло уголовное производство, а командира полка отстранили от должности.

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