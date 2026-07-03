В Украине проверят еще два областных ТЦК из-за серьезных нарушений

Что решили проверить

Шкураков заявил, что принято решение о комплексной проверке двух территориальных центров комплектования - Николаевского и Одесского.

"Сегодня уже принято решение о проверке Николаевского и Одесского ТЦК, комплексная проверка этих двух органов", - сказал Шкураков.

Почему возник вопрос

Заявление прозвучало в ответ на вопросы нардепа фракции "За будущее" Антона Яценко. Он обратил внимание на случаи, когда работники ТЦК забирают у людей телефоны, а также на прием на службу бывших полицейских, уволенных раньше коррупции или жестокого обращения.

В качестве примера депутат привел Уманский ТЦК, где на должности работал бывший правоохранитель.

Реакция Минобороны

Шкураков признал проблему с телефонами нарушением законных прав людей.

"Это недопустимо. Мы напрямую все случаи забирания телефонов или унижения достоинства изучаем", - отметил он.

По его словам, обращение нардепов и других организаций фиксируют в отдельных реестрах, чтобы реагировать на жалобы быстрее и качественнее.

Кадровые перемены в Умани

Руководителя Уманского ТЦК Некрасова уже перевели на другую должность, сообщил замминистра.

Работу над проблемными случаями, возникавшими в этом центре комплектования, по его словам, продолжают.

Что с реформой ТЦК

Шкураков добавил, что реформа территориальных центров комплектования готовится и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства.