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В Україні перевірять правомірність пільг для більш ніж мільйона громадян

Фото: Пільги для 1,2 млн українців перевірять на правомірність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні готують єдину методику верифікації пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Це стосується кожного з 1,2 млн українців, які отримують пільги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт наказу Міністерства фінансів України, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Згідно з документом, верифікація пільги здійснюється шляхом порівняння даних, наданих громадянами для призначення пільги, які надав Пенсійний фонд України, та інформації з інших органів.

Електронна інформаційна взаємодія між ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".

Перевірка даних

Для верифікації пільг використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:

  • Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, володільцем якого є Державна податкова служба України (щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків),
  • Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспорта громадянина України),
  • Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо народження, смерті фізичної особи, зміни імені, шлюбу та розірвання шлюбу),
  • Інформаційної системи Пенсійного фонду України (про нарахування та/або виплату житлової субсидії);
  • Централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соціальної політики України (щодо наявності інвалідності, групи інвалідності),
  • Єдиного державного реєстру ветеранів війни (щодо наявності / відсутності статусу ветеранів війни), розпорядником та держателем якого є Міністерство у справах ветеранів України.

Перевірка правомірності надання пільг

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією з реєстрів та баз даних за кожним реципієнтом, а саме щодо:

  • смерті згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
  • наявності інформації про статус реципієнта в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;
  • адреси задекларованого / зареєстрованого місця проживання реципієнта та / або членів сім’ї реципієнта згідно з даними відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України;
  • нарахування за один і той самий період житлової субсидії та пільги за даними інформаційної системи Пенсійного фонду України;
  • наявності інвалідності, групи інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.

 

Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

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