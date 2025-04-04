В Україні перевірять правомірність пільг для більш ніж мільйона громадян

В Україні готують єдину методику верифікації пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Це стосується кожного з 1,2 млн українців, які отримують пільги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт наказу Міністерства фінансів України, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.
Згідно з документом, верифікація пільги здійснюється шляхом порівняння даних, наданих громадянами для призначення пільги, які надав Пенсійний фонд України, та інформації з інших органів.
Електронна інформаційна взаємодія між ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".
Для верифікації пільг використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:
Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією з реєстрів та баз даних за кожним реципієнтом, а саме щодо:
Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.