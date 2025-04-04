В Україні перевірять правомірність пільг для більш ніж мільйона громадян

Згідно з документом, верифікація пільги здійснюється шляхом порівняння даних, наданих громадянами для призначення пільги, які надав Пенсійний фонд України, та інформації з інших органів.

Електронна інформаційна взаємодія між ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".

Перевірка даних

Для верифікації пільг використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, володільцем якого є Державна податкова служба України (щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків),

Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспорта громадянина України),

Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо народження, смерті фізичної особи, зміни імені, шлюбу та розірвання шлюбу),

Інформаційної системи Пенсійного фонду України (про нарахування та/або виплату житлової субсидії);

Централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соціальної політики України (щодо наявності інвалідності, групи інвалідності),

Єдиного державного реєстру ветеранів війни (щодо наявності / відсутності статусу ветеранів війни), розпорядником та держателем якого є Міністерство у справах ветеранів України.

Перевірка правомірності надання пільг

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією з реєстрів та баз даних за кожним реципієнтом, а саме щодо: