В Украине проверят правомерность льгот для более чем миллиона граждан

В Украине готовят единую методику верификации льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Это касается каждого из 1,2 млн украинцев, которые получают льготы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа Министерства финансов Украины, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.
Согласно документу, верификация льготы проводится путем сравнения данных, предоставленных гражданами для назначения льготы, которые подал Пенсионный фонд Украины, и информации из других органов.
Электронное информационное взаимодействие между ресурсами проводится средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".
Для верификации льгот используется информация из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информация с ограниченным доступом, в частности из:
Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией из реестров и баз данных по каждому реципиенту, а именно относительно:
Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.