В Україні для переселенців діють пільгові кредити на житло: як їх отримати

В Україні діє закони, який сприяє тому, щоб переселенц могли отримати пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.
Що це означає і як отримати такі кредити переселенцям, у коментарі РБК-Україна розповів Андрій Коваленко, юрист БФ "Право на захист".
Відповідно до статті 17 закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом із державними банківськими установами формують для внутрішньо переміщених осіб регіональні довгострокові програми з пільгового кредитування (у тому числі іпотечного) будівництва або придбання житла.
Кабмін з Нацбанком розробляють правові механізми по рефінансуванню витрат з будівництва або повернення відсотків за сплаченими кредитами переселенцям, які через війну отримали травми або інвалідність, залишилися без годувальника, або без належної опіки: діти-сироти, одинокі батьки і пенсіонери.
Якщо переселенцю виділяють благодійну допомогу на будівництво чи купівлю житла, такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартість.
Торік в Україні запрацювала програма щодо єОселя (пільгове іпотечне кредитування для окремих категорій громадян України). Учасниками такої програми можуть стати в тому числі і ВПО.
Взяти участь у програмі єОоселя можна, якщо ви відповідаєте наступним умовам:
Банки-партнери: Укргазбанк, Приват Банк, Ощадбанк, Глобус Банк, Sky Bank.
Деталі можна дізнатись за посиланням на сайті "Дія".
Також з 2021 року в Україні працює програма надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих одним з державних банків Німеччини – Кредитною установою для відбудови (KfW).
З початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року програма іпотечного кредитування ВПО була призупинена, але вже в серпні 2022-го її реалізацію відновили.
Пільгові іпотечні кредити за цією програмою надаються ВПО Державною спеціалізованою фінансовою установою “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (Держмолодьжитло) на придбання житла.
Ті, хто отримує кредит, можуть самі обирати об’єкти, які придбаються за ці кошти.
Є певні вимоги до нерухомості, яка може бути об’єктом кредитування.
Згідно з Порядком, об’єктом кредитування може бути квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний / одноквартирний будинок:
Зверніть увагу. Об’єкт кредитування не має бути розміщений на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні, або на території, визначеній тимчасово окупованою.
Основні умови надання пільгового іпотечного кредиту:
Нагадаємо, запуск вигідних кредитів за програмою єОселя призвів до того, що в Києві продажі житла вийшли на "довоєнний" рівень. Таку думку у коментарі РБК-Україна висловила експерт з нерухомості.
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