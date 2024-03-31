В Украине для переселенцев действуют льготные кредиты на жилье: как их получить

В Украине действуют законы, способствующие тому, чтобы переселенцы могли получить льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.
Что это значит и как получить такие кредиты переселенцам, в комментарии РБК-Україна рассказал Андрей Коваленко, юрист БФ "Право на захист".
Согласно статье 17 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", органы исполнительной власти и органы местного самоуправления вместе с государственными банковскими учреждениями формируют для внутренне перемещенных лиц региональные долгосрочные программы по льготному кредитованию (в том числе ипотечному) строительства или приобретения жилья.
Кабмин с Нацбанком разрабатывают правовые механизмы по рефинансированию расходов по строительству или возврату процентов по уплаченным кредитам переселенцам, которые из-за войны получили травмы или инвалидность, остались без кормильца, или без должной опеки: дети-сироты, одинокие родители и пенсионеры.
Если переселенцу выделяют благотворительную помощь на строительство или покупку жилья, такие средства не облагаются подоходным налогом и налогом на добавленную стоимость.
В прошлом году в Украине заработала программа єОселя (льготное ипотечное кредитование для отдельных категорий граждан Украины). Участниками такой программы могут стать в том числе и ВПЛ.
Принять участие в программе єОселя можно, если вы отвечаете следующим условиям:
Банки-партнеры: Укргазбанк, Приват Банк, Сбербанк, Глобус Банк, Sky Bank.
Подробности можно узнать по ссылке на сайте "Дия".
Также с 2021 года в Украине работает программа предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта, предоставленных одним из государственных банков Германии – Кредитным учреждением для восстановления (KfW).
С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года программа ипотечного кредитования ВПЛ была приостановлена, но уже в августе 2022-го ее реализацию возобновили.
Льготные ипотечные кредиты по этой программе предоставляются ВПЛ Государственным специализированным финансовым учреждением "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Держмолодьжитло) на приобретение жилья.
Те, кто получает кредит, могут сами выбирать объекты, приобретаемые за эти средства.
Есть определенные требования к недвижимости, которая может являться объектом кредитования.
Согласно Порядку, объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что такой многоквартирный/одноквартирный дом:
Обратите внимание. Объект кредитования не должен быть размещен на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении или блокировании, или на территории, определенной временно оккупированной.
Основные условия предоставления льготного ипотечного кредита:
Напомним, запуск выгодных кредитов по программе есть привел к тому, что в Киеве продажи жилья вышли на "довоенный" уровень. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказала эксперт по недвижимости.
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