В Україні перекрили канал ввезення кондиціонерів та автозапчастин з РФ

У вівторок, правоохоронці перекрили можливість ввезення до України російських кондиціонерів та запасних частин до автомобілів на мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР .

"Два вітчизняних підприємства продовжили співпрацю із російськими компаніями навіть після повномасштабного вторгнення РФ до України. Вони закупали у росіян автозапчастини та кондиціонери та оплачували товари російською валютою", - заявили в ДБР.

За інформацією слідчих, автозапчастини ввозились на митну територію України через афілійовані білоруські та китайські компанії, кінцевими власниками яких є громадяни РФ.

Судом було накладено арешт на вилучений товар, загальна вартість якого склала понад 12 мільйонів гривень. Наразі його передають в управління АРМА.

ДБР проводить розслідування за фактом можливого фінансування дій, які вчинялись з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні. Порушники можуть отримати до 7 років позбавлення волі.