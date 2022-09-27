В Украине перекрыли канал ввоза кондиционеров и автозапчастей из РФ

Во вторник правоохранители перекрыли возможность ввоза в Украину российских кондиционеров и запасных частей в автомобили на миллионы гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР .

"Два отечественных предприятия продолжили сотрудничество с российскими компаниями даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они закупали у россиян автозапчасти и кондиционеры и оплачивали товары по российской валюте", - заявили в ГБР.

По информации следователей, автозапчасти ввозились на таможенную территорию Украины через аффилированные белорусские и китайские компании, конечными владельцами которых являются граждане РФ.

Судом был наложен арест на изъятый товар, общая стоимость которого составила более 12 миллионов гривен. Пока его передают в управление АРМА.

ДБР проводит расследование по факту возможного финансирования действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя в Украине. Нарушители могут получить до 7 лет лишения свободы.