В Україні педагоги дитсадків отримають додаткові виплати: деталі закону

Вперше на рівні закону визначено право засновників таких закладів - органів місцевого самоврядування та держави - встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди для працівників, які перевищують розміри, визначені Кабінетом Міністрів України.

Важливі зміни для органів місцевого самоврядування

За новими нормами, місцева влада отримала право самостійно збільшувати розміри зарплат і додаткових виплат педагогічним працівникам дошкільних закладів. Це означає, що місцеві органи самоврядування тепер можуть приймати рішення щодо встановлення окладів, доплат, надбавок та інших грошових винагород для педагогів, які будуть більшими за ті, що визначені урядом на загальнодержавному рівні.

Нововведення сприятиме покращенню матеріального забезпечення працівників дошкільної освіти, особливо в громадах, де є можливість виділяти додаткові кошти для стимулювання праці педагогів та підвищення їхнього соціального статусу.

Право на додаткові винагороди

Крім того, законом передбачено, що засновники дитсадків, як державних, так і комунальних, отримали право встановлювати додаткові винагороди та допомоги для працівників, які не передбачені чинним законодавством чи іншими нормативно-правовими актами в сфері освіти. Це дозволить забезпечити більш гнучку систему мотивації та заохочення для педагогів, що сприятиме покращенню у сфері освіти в дитячих садках.