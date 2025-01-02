У Вінниці дитсадки працюватимуть по-новому: що зміниться

З 1 січня 2025 року комунальні дитячі садки Вінниці працюватимуть за новим графіком – 11 годин на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення міськради Вінниці .

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, керуючись чинним законодавством України.

Зміна тривалості роботи спрямована на покращення умов для дітей, батьків і працівників закладів дошкільної освіти. Це дозволить організувати освітній процес і створити зручніший розпорядок дня для вихованців. Новий графік роботи передбачає узгодження часу перебування дітей із затвердженою тривалістю.

Керівники дитячих садків мають привести штатні розписи у відповідність до нових вимог та подати їх на затвердження департаменту освіти міської ради.

Окрім цього, департамент освіти спільно з департаментом фінансів опрацьовуватимуть питання фінансування працівників закладів дошкільної освіти, враховуючи можливі коригування бюджету громади на 2025 рік.