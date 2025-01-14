В Украине педагоги детсадов получат дополнительные выплаты: детали закона

Впервые на уровне закона определено право учредителей таких заведений - органов местного самоуправления и государства - устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения для работников, превышающие размеры, определенные Кабинетом Министров Украины.

Важные изменения для органов местного самоуправления

По новым нормам, местные власти получили право самостоятельно увеличивать размеры зарплат и дополнительных выплат педагогическим работникам дошкольных учреждений. Это означает, что местные органы самоуправления теперь могут принимать решения по установлению окладов, доплат, надбавок и других денежных вознаграждений для педагогов, которые будут больше тех, которые определены правительством на общегосударственном уровне.

Нововведение будет способствовать улучшению материального обеспечения работников дошкольного образования, особенно в громадах, где есть возможность выделять дополнительные средства для стимулирования труда педагогов и повышения их социального статуса.

Право на дополнительные вознаграждения

Кроме того, законом предусмотрено, что учредители детсадов, как государственных, так и коммунальных, получили право устанавливать дополнительные вознаграждения и пособия для работников, которые не предусмотрены действующим законодательством или другими нормативно-правовыми актами в сфере образования. Это позволит обеспечить более гибкую систему мотивации и поощрения для педагогов, что будет способствовать улучшению в сфере образования в детских садах.