В Україні вп'яте за день масштабна повітряна тривога

По усій території України було оголошено про повітряну тривогу. В Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 22:21 сигнал повітряної тривоги оголошено у Києві та всіх областях України.

У Повітряних силах повідомили, що тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території Росії.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, Росії", - пише пресслужба.

Варто зауважити, що це вже п'ятий сигнал повітряної тривоги за останні декілька годин.

Де оголошена тривога

Станом на 22:25 мапа повітряних тривог виглядає так:

Фото: скріншот (alerts.in.ua)

Варто зауважити, що раніше повітряну тривогу було оголошено у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Там попереджають про загрозу атаки безпілотників типу "Шахед".

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