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В Украине в пятый раз за день масштабная воздушная тревога

Пятница 25 августа 2023 22:29
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В Украине в пятый раз за день масштабная воздушная тревога Фото: в Украине в пятый день масштабная воздушная тревога (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

По всей территории Украины было объявлено о воздушной тревоге. В России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 22.21 сигнал воздушной тревоги объявлен в Киеве и всех областях Украины.

В Воздушных силах сообщили, что тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории России.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, России", - пишет прессслужба.

Следует заметить, что это уже пятый сигнал воздушной тревоги за последние несколько часов.

Обновлено 22:55.

В Украине начали объявлять об отбое воздушной тревоги. Однако в части областей существует угроза удара "Шахедов". Там, где объявлена тревога жителей, просят находиться в укрытиях.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:25, карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине в пятый раз за день масштабная воздушная тревога

Фото: скриншот (alerts.in.ua)

Стоит отметить, что ранее воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Там предупреждают об угрозе атаки беспилотников типа "Шахед".

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