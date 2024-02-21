В Україні оцінять надійність підземних сховищ та ГТС в умовах війни та припинення транзиту

"Укртрансгаз" та "Оператор ГТС України" цього року проведуть чергові стрес-тести, щоб оцінити надійність газотранспортної системи та підземних сховищ для роботи в умовах обстрілів і припинення транзиту російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК " Нафтогаз України".

За даними прес-служби, підготовка та проведення стрес-тестів відбуватиметься у чотири етапи. Результати будуть оприлюднені до початку сезону закачування - наприкінці квітня. Такі ж випробування проводились у 2023 році, і вони дали позитивні висновки.

Стрес-тест газової інфраструктури 2024 року буде змодельовано та здійснено робочою групою у складі та за сприяння USAID - Проекту енергетичної безпеки, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Генерального директорату Joint Research Centre Європейської комісії, міжнародних технічних експертів та відповідно ОГТСУ, НАК "Нафтогаз України" та "Укртрансгазу".

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі. Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Минулого року іноземні трейдери та енергетичні компанії зберігали в українських ПСГ 2,5 млрд куб. м газу. Цьогоріч група "Нафтогаз" прагне збільшити цей обсяг до 4 млрд куб. м.

Відповідно до п'ятирічної угоди про транзит між Москвою та Києвом, підписаною у 2019 році, Росія експортує газ до Європи через Україну та платить за використання трубопровідної мережі.

Україна неодноразово заявила, що не вступатиме в переговори з Росією щодо продовження контракту після 2024 року.