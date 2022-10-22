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В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий

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Суббота 22 октября 2022 13:03
В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий Фото: в Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий. На днях Кассационный административный суд отменил жалобу одной из таких политсил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"На днях Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил", - говорится в сообщении.

Полный список пророссийских партий, запрещенных в Украине:

  • "Оппозиционный блок";
  • "Социалисты";
  • партия "Справедливости и развития";
  • "Наши";
  • "Государство";
  • "Партия Шария";
  • "Блок Владимира Сальдо";
  • "Левая оппозиция";
  • "Союз левых сил";
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь";
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
  • "Социалистическая партия Украины".

В ходе следственных действий установлено, что представители этих политсил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины и в организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".

С начала широкомасштабного вторжения России по фактам деятельности их функционеров следователи открыли более 80 дел, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня.

Некоторые из фигурантов скрываются от правосудия на территории РФ.

Ранее РБК-Украина публиковало имена политиков, которые предали Украину и стали на сторону России.

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