В Україні вже не діють книги скарг: куди і як тепер звертатися споживачам

Куди скаржитись споживачам: поради юриста

Обов’язок суб’єкта господарювання, який здійснює торговельну діяльність споживчими товарами, мати книгу відгуків та пропозицій був офіційно скасований Кабміном у 2019 році, нагадує Євген Буліменко.

"Остаточно цей обов’язок був скасований Міністерством економіки, торгівлі та сільського господарства у 2020 році для суб’єктів, які здійснюють комісійну торгівлю непродовольчими товарами", – каже він.

На сьогоднішній день суб’єкт господарювання, який здійснює торгівлю споживчими товарами, зобов’язаний забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, нагадує фахівець.

У випадку порушення прав споживача споживач може звернутися до Держпродспоживслужби або її територіального органу шляхом направлення письмового або електронного звернення.

Що має бути у зверненні:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) автора звернення;

суть порушеного питання (скарги, пропозиції, прохання, зауваження вимоги тощо);

підпис автора звернення (для електронного звернення – електронний цифровий підпис);

електронну поштову адресу автора звернення або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

"Також споживач може звернутися із скаргою до органу державної податкової служби (наприклад, при порушенні встановленого порядку проведення розрахункових операцій, порушенні при здійсненні роздрібної торгівлі підакцизними товарами, здійснення роздрібної торгівлі товарами без отримання відповідної ліцензії тощо)", – зауважує Буліменко.

Крім того, споживач може звернутися на урядову "гарячу лінію" (1545) або на цілодобову "гарячу лінію" Держпродспоживслужби (050) 230 04 28, (044) 364 77 80), а також подати електронне звернення на порталі Урядового контактного центру (ukc.gov.ua).