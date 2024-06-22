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В Украине уже не действуют книги жалоб: куда и как теперь обращаться потребителям

Фото: Куда жаловаться потребителям вместо книги жалоб (freepik.com)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине отменено обязательное ведение Книги отзывов и предложений. Вместо этого внедряют более современные методы коммуникации, такие как колл-центры и разные средства обратной электронной связи.

РБК-Украина узнавала у адвоката и магистра права Евгения Булименко , куда и как теперь можно жаловаться потребителям и которые сейчас предусмотрены правовые механизмы.

Куда жаловаться потребителям: советы юриста

Обязанность предприятия, осуществляющего торговую деятельность потребительскими товарами, иметь книгу отзывов и предложений была официально отменена Кабмином в 2019 году, напоминает Евгений Булименко.

"Окончательно эта обязанность была упразднена Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства в 2020 году для субъектов, осуществляющих комиссионную торговлю непродовольственными товарами", – говорит он.

На сегодняшний день предприятие, осуществляющее торговлю потребительскими товарами, обязано обеспечить наличие на видном и доступном месте уголка покупателя, в котором размещается информация о наименовании владельца или уполномоченного им органа, адресах и номерах телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей, напоминает специалист

В случае нарушения прав потребителя потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган путем направления письменного или электронного обращения.

Что должно быть в обращении:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии) автора обращения;
  • суть поднятого вопроса (жалобы, предложения, просьбы, замечания требования и так далее);
  • подпись автора обращения (для электронного обращения – электронная цифровая подпись);
  • электронный почтовый адрес автора обращения или сведения о других средствах связи с ним.

"Также потребитель может обратиться с жалобой в орган государственной налоговой службы (например, при нарушении установленного порядка проведения расчетных операций, нарушении при осуществлении розничной торговли подакцизными товарами, осуществлении розничной торговли товарами без получения соответствующей лицензии и так далее", – отмечает Булименко.

Кроме того, потребитель может обратиться на правительственную "горячую линию" (1545) или на круглосуточную "горячую линию" Госпродпотребслужбы (050) 230 04 28, (044) 364 77 80), а также подать электронное обращение на портале Правительственного контактного центра (ukc.gov.ua).

Также Евгений Булименко рассказал РБК-Украина, как себя вести, если вам продали некачественный товар, как вернуть деньги и что делать, когда вам в этом отказывают и нарушают ваши права потребителя.

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