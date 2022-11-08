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В Україні опалення включено в 60% об'єктів, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні опалення включили до 60% об'єктів, дві області до тепла підключено повністю. Ще у п'яти регіонах цей показник становить близько 85%.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook уряду.

"Опалювальний сезон розпочався, незважаючи на обстріли, диверсії, кібератаки, які виробляє росія. Близько 60% усіх об'єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п'яти областях рівень підключення до тепла становить більше 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповується резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо доставки в Україну необхідного обладнання та техніки, щоб швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.

Раніше ми писали, що у Черкасах деякі будинки можуть відключати від електропостачання через зволікання із підключенням тепла. Оскільки економія на опаленні може спричинити аварію в енергетичній системі.

Також повідомлялося, що у Львові планується розпочати опалювальний сезон для населення 14 листопада. Однак у міськраді враховуватимуть температуру повітря і готові включити опалення раніше.

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Денис ШмигальКабінет Міністрів УкраїниОпалювальный сезон