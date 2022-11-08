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В Украине отопление включено в 60% объектов, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине отопление включили в 60% объектов, две области к теплу подключены полностью. Еще в пяти регионах этот показатель составляет около 85%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правительства.

"Отопительный сезон начался, несмотря на обстрелы, диверсии, кибератаки, которые производит россия. Около 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Южные регионы подключают медленнее, но этот процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%", - отметил премьер-министр.

По его словам, правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупается резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, ведутся переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.

Ранее мы писали, что в Черкассах некоторые дома могут отключать от электроснабжения из-за промедления с подключением тепла. Поскольку экономия на отоплении может привести к аварии в энергетической системе.

Также сообщалось, что во Львове планируется начать отопительный сезон для населения 14 ноября. Однако в горсовете будут учитывать температуру воздуха, и готовы включить отопление раньше.

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Денис ШмыгальКабинет Министров УкраиныОтопительный сезон