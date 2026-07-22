Корецький анонсував аудит Кабміну, недоцільне - ліквідують

Глава держави за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким повідомив, що вони визначили оновлені підходи до кадрової політики Кабміну, а також зміни, які мають відбутись в міністерствах.

"Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання", - зазначив президент.

Корецький повідомив, що доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення аналізу всіх міністерств, до якого можуть залучити Держаудитслужбу. Метою є верифікація поточного стану справ, зокрема виконання програм держбюджету, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи.

"Крім того, у двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів - оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи", - наголосив прем'єр.

Ліквідація російських обстрілів

Зеленський також заслухав доповідь прем'єра щодо ліквідації наслідків російських обстрілів та завдань в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.

"Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово", - зазначив глава держави.

Він додав, що Корецький разом із командою готує офіційну програму діяльності уряду України. Очікується, що документ буде представлено вже найближчим часом.