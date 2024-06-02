В Україні оновили умови для отримання громадянства: що змінилось

Нагадаємо, що у березні минулого року Верховна рада ухвалила закон що, як умова прийняття до громадянства додається складання іспитів з основ Конституції України, історії України та тест на рівень володіння державною мовою.

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