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В Украине обновили условия для получения гражданства: что изменилось

Фото: Украина обновила условия для получения гражданства (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине обновили условия получения гражданства. Теперь подаваемые должны сдать два экзамена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.

"Отныне лица, желающие получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины", - сообщили в МОН.

Это решение в частности касается:

  • иностранцев;
  • лиц без гражданства;
  • тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).

Особенности регистрации и сдачи экзаменов:

  • для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме,
  • экзамен будет состоять из двух частей и будет проводиться комплексно в течение одной сессии в форме тестирования (20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории Украины).

"Подробнее алгоритм и условия проведения экзамена мы опубликуем после принятия и внедрения ряда приказов, положений, организационных мероприятий", - сообщили в министерстве.

 

Напомним, что в марте прошлого года Верховная рада приняла закон, что как условие принятия в гражданство добавляется сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и тест на уровень владения государственным языком.

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