В Украине обновили условия для получения гражданства: что изменилось

Напомним, что в марте прошлого года Верховная рада приняла закон, что как условие принятия в гражданство добавляется сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и тест на уровень владения государственным языком.

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