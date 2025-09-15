В Україні оновили тести з ПДР: що треба знати майбутнім водіям перед іспитом

Що змінилося

Зміни затверджені наказом ГСЦ МВС і відповідають актуальним Правилам дорожнього руху. Оновлення стосуються:

дорожніх знаків та розмітки;

основ безпечного водіння;

окремих положень, врахованих у тестах.

Зокрема, у розділі "Дорожні знаки" відкоригували завдання №206 і №207, а у "Дорожній розмітці" - питання №9, №10 і №13 відповідно до постанови КМУ №364 від 1 квітня 2025 року.

Оновлені тести ПДР (скриншот із тестів: hsc.gov.ua)

Також змінено питання №87 у розділі "Основи безпечного водіння".



Питання 87 із тестів ПДР (скриншот із тестів: hsc.gov.ua)

Ознайомитися з оновленими тестами та варіантами відповідей можна на сайті Головного сервісного центру МВС. Там також доступна форма для подання пропозицій і зауважень щодо банку екзаменаційних питань.

Як складається іспит

Теоретичний іспит у сервісному центрі МВС складається з 20 тестових завдань, на виконання яких відводиться 20 хвилин. Під час тестування допускається максимум дві помилки - більше помилок означає, що іспит не складено. Структура питань така:

10 - з правил дорожнього руху;

4 - з основ безпеки руху;

4 - з будови та експлуатації транспортного засобу відповідної категорії;

2 - з надання першої домедичної допомоги.

Кандидат у водії може складати іспит необмежену кількість разів, наступна спроба доступна не раніше ніж через 10 днів. Підготовку до тесту можна пройти в автошколі або самостійно.

Консультації щодо послуг сервісних центрів МВС доступні за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках ГСЦ МВС у Facebook та Instagram. Деталі та відповіді на популярні питання - на офіційному сайті.