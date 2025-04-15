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В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних: що зміниться

Фото: Кабмін оновив правила бронювання військовозобов’язаних (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні оновили правила бронювання військовозобовʼязаних. Уряд затвердив новий порядок та винятки для СБУ і розвідувальних органів.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період.

Серед головних змін:

  • Порядок не поширюється на військовозобовʼязаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах.
  • Внесено коригування до Критеріїв відповідно до норм закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" щодо розвідувальних структур.
  • Затверджено окремий порядок бронювання осіб, які перебувають на обліку в Службі безпеки України та в розвідувальних органах на період мобілізації та на воєнний час.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"

Згідно з документами, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 9 травня 2025 року на 90 днів до 6 серпня.

Зеленський пропонує Верховній Раді затвердили укази президента про продовження воєнного стану та мобілізації.

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