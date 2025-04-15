В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних: що зміниться

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період.

Серед головних змін: