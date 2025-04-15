В Украине обновили правила бронирования военнообязанных: что изменится

Кабинет Министров внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Обновлен порядок бронирования, а такжекритериии процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и обеспечения потребностей Вооруженных Сил в особый период.

Среди главных изменений: