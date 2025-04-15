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В Украине обновили правила бронирования военнообязанных: что изменится

Фото: Кабмин обновил правила бронирования военнообязанных (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Правительство утвердило новый порядок и исключения для СБУ и разведывательных органов.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Кабинет Министров внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Обновлен порядок бронирования, а такжекритериии процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и обеспечения потребностей Вооруженных Сил в особый период.

Среди главных изменений:

  • Порядок не распространяется на военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах.
  • Внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно разведывательных структур.
  • Утвержден отдельный порядок бронирования лиц, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и на военное время.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"

Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.

Зеленский предлагает Верховной Раде утвердили указы президента о продлении военного положения и мобилизации.

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