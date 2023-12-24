В Україні оновили позначення вибухонебезпечних предметів: що потрібно знати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уряд підтримав внесення змін до Правил позначення небезпек, пов'язаних із мінами та вибухонебезпечними предметами - наслідками війни, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року № 372.

"Ними передбачається позначення небезпечних районів, забруднених ВОП, а також огородження таких районів силами операторів протимінної діяльності згідно із Законом "Про протимінну діяльність в Україні" та національним стандартом України ДСТУ 8820:2023 "Протимінна діяльність. Процеси управління", - йдеться в повідомленні.

Відповідний стандарт ґрунтується на основі нормативних документів Організації Об'єднаних Націй з протимінної діяльності (IMAS).

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет у розмірі 110 млн доларів на розмінування України. Вони будуть надані у період з 2024 по 2027 рік.

Також раніше повідомлялося, що Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.