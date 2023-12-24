В Украине обновили обозначение взрывоопасных предметов: что нужно знать

Правительство Украины обновило государственные стандарты по обозначению опасностей, связанных со взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Правительство поддержало внесение изменений в Правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 17 апреля 2019 года № 372.

"Ими предусматривается обозначение опасных районов, загрязненных ВОП, а также ограждение таких районов силами операторов противоминной деятельности в соответствии с Законом "О противоминной деятельности в Украине" и национальным стандартом Украины ДСТУ 8820:2023 "Противоминная деятельность. Процессы управления", - говорится в сообщении.

Соответствующий стандарт основывается на основе нормативных документов Организации Объединенных Наций по противоминной деятельности (IMAS).

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн. долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.