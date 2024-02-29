В Україні оновили додаток "Повітряна тривога": Ігнат назвав відмінність

"Я не можу не сповістити людей про те, що з'явилася оновлена версія додатка "Повітряна тривога". Власне фахівцям Повітряних сил спільно з розробниками додатка вдалося розробити безпечний алгоритм, який дозволить отримати інформацію щодо регіону де ви знаходитеся", - розповів він.

У чому відмінність оновленого додатка?

За словами Ігната, якщо "забити" в додаток свій регіон, там з'явиться додаткова інформація щодо "підвищеної тривоги".

"Це коли вже входить в повітряний простір об'єкт певний і там буде звучати додаткова інформація", - констатував він.

Як скористатися новими можливостями додатка?

Зараз потрібно додаток оновити до новішої версії, і можна вже отримувати ці сповіщення, а далі вже налаштувати додаток, як зручно. Але, як підкреслив спікер, "не варто на додаток розраховувати як на панацею".

"Треба теж дивитися на інші джерела інформації як-от наш Telegram-канал чи WhatsApp, де ми ведемо, треба теж дивитися на ці сповіщення", - попередив він.

Додаток "Повітряна тривога"

Мобільний додаток "Повітряна тривога", який розробило Міністерство трансформації, призначений для повідомлення про тривоги та події в населених пунктах України. Додаток доступний на платформах AppStore і Google Play. Раніше РБК-Украина писало, як використовувати додаток "Повітряна тривога".

Додамо, що цей додаток не вимагає ніякої реєстрації, не збирає ніяких персональних даних про користувача або дані про геолокацію.