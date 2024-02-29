RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине обновили приложение "Воздушная тревога": Игнат назвал отличие

Фото: в Украине обновили приложение "Воздушная тревога" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине обновили приложение "Воздушная тревога". Эта версия позволяет получить дополнительную информацию об угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Я не могу не известить людей о том, что появилась обновленная версия приложения "Воздушная тревога". Собственно специалистам Воздушных сил совместно с разработчиками приложения удалось разработать безопасный алгоритм, который позволит получить информацию о регионе, где вы находитесь", - рассказал он.

В чем отличие обновленного приложения?

По словам Игната, если "забить" в приложение свой регион, там появится дополнительная информация о "повышенной тревоге".

"Это когда уже входящий в воздушное пространство объект определен и там будет звучать дополнительная информация", - констатировал он.

Как пользоваться новыми возможностями приложения?

Сейчас нужно приложение обновить до более новой версии, и можно уже получать эти уведомления, а дальше уже настроить приложение, как удобно. Но, как подчеркнул спикер, "не стоит на приложение рассчитывать как на панацею".

"Надо тоже смотреть на другие источники информации как наш Telegram-канал или WhatsApp, где мы ведем, надо тоже смотреть на эти уведомления", - предупредил он.

Приложение "Воздушная тревога"

Мобильное приложение "Воздушная тревога", которое разработало Министерство трансформации, предназначено для сообщения о тревогах и событиях в населенных пунктах Украины. Приложение доступно на платформах AppStore и Google Play. Ранее РБК-Украина писала, как использовать приложение "Воздушная тревога".

Добавим, что это приложение не требует никакой регистрации, не собирает никаких персональных данных о пользователе или данных о геолокации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине