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В Україні оголосили збір на дрони для прикордонників

Новость на русском →
Вівторок 22 листопада 2022 13:06
В Україні оголосили збір на дрони для прикордонників Фото: в Україні оголосили збір на дрони для прикордонників (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

У марафоні "Єдині новини" запустили збір коштів на безпілотники для військових Держприкордонслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінкульту.

"Разом з іншими українськими захисниками прикордонники продовжують давати потужну відсіч агресору. Для ефективного знищення окупантів та звільнення наших територій потрібні БПЛА! У марафоні "Єдині новини", за підтримки Мінкульту, розпочато кампанію зі збору коштів на БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Як задонатити на дрони?

Щоб приєднатися до збору коштів, необхідно сканувати QR-код на фото нижче.

В Україні оголосили збір на дрони для прикордонників

Крім того, всі реквізити для допомоги можна знайти на сайті ДПСУ.

Нагадаємо, українським захисникам на фронті у Донецькій та Херсонській областях потрібна допомога. Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ.

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