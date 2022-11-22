В Україні оголосили збір на дрони для прикордонників
У марафоні "Єдині новини" запустили збір коштів на безпілотники для військових Держприкордонслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінкульту.
"Разом з іншими українськими захисниками прикордонники продовжують давати потужну відсіч агресору. Для ефективного знищення окупантів та звільнення наших територій потрібні БПЛА! У марафоні "Єдині новини", за підтримки Мінкульту, розпочато кампанію зі збору коштів на БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Як задонатити на дрони?
Щоб приєднатися до збору коштів, необхідно сканувати QR-код на фото нижче.
Крім того, всі реквізити для допомоги можна знайти на сайті ДПСУ.
Нагадаємо, українським захисникам на фронті у Донецькій та Херсонській областях потрібна допомога. Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ.
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