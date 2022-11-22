В Україні оголосили збір на дрони для прикордонників

У марафоні "Єдині новини" запустили збір коштів на безпілотники для військових Держприкордонслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінкульту.

"Разом з іншими українськими захисниками прикордонники продовжують давати потужну відсіч агресору. Для ефективного знищення окупантів та звільнення наших територій потрібні БПЛА! У марафоні "Єдині новини", за підтримки Мінкульту, розпочато кампанію зі збору коштів на БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Як задонатити на дрони?

Щоб приєднатися до збору коштів, необхідно сканувати QR-код на фото нижче.

Крім того, всі реквізити для допомоги можна знайти на сайті ДПСУ.