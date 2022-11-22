В Украине объявили сбор на дроны для пограничников

В марафоне "Єдині новини" запустили сбор средств на беспилотники для военных Госпогранслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минкульта.

"Вместе с другими украинскими защитниками пограничники продолжают давать мощный отпор агрессору. Для эффективного уничтожения оккупантов и освобождения наших территорий нужны БПЛА! В марафоне "Единые новости", при поддержке Минкульта, начата кампания по сбору средств на БПЛА", - говорится в сообщении.

Как задонатить на дроны?

Чтобы присоединиться к сбору средств необходимо сканировать QR-код на фото ниже.

Кроме того, все реквизиты для помощи можно найти на сайте ГПСУ.