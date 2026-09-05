В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоду 5 вересня

5 вересня в Україні очікується мінлива погода: вдень майже по всій країні пройдуть дощі, місцями - грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Вдень 5 вересня в Україні, крім Закарпаття, прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Через це синоптики оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.
Загалом вітер очікується південно-західний та західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Хмарність вдень буде мінливою. Дощі - переважно невеликі, місцями помірні - пройдуть майже по всій країні, крім південного сходу.
У більшості центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині подекуди можливі грози.
Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів тепла.
Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі попереджали про дефіцит вологи у низці областей, який подекуди зберігався ще з весни.
У західних регіонах за літо випало лише 50-70 відсотків опадів від норми, а помітних дощів найближчим часом синоптики не обіцяли.
РБК-Україна повідомляло, що на вихідних, 5-6 вересня, Україну накриє сильний вітер, дощі та відчутне похолодання.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, "сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метри за секунду" стане головною прикметою цих днів.