В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду 5 сентября

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждали о дефиците влаги в ряде областей, который иногда сохранялся еще с весны.

В западных регионах за лето выпало лишь 50-70 процентов осадков от нормы, а заметные дожди в ближайшее время синоптики не обещали.

РБК-Украина сообщало, чтов выходные, 5-6 сентября, Украину накроет сильный ветер, дожди и ощутимое похолодание.

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, "сильный ветер со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду" станет главной приметой этих дней.