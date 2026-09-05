RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду 5 сентября

07:00 05.09.2026 Сб
2 мин
Синоптики предупредили украинцев об опасности
aimg Елена Чупровская
Фото: прогноз погоды в Украине 5 сентября (Getty Images)

5 сентября в Украине ожидается переменная погода: днем по всей стране пройдут дожди, местами - грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Ветер усилится почти по всей стране

Днем 5 сентября в Украине кроме Закарпатья прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду. Поэтому синоптики объявили первый уровень опасности - желтый.

Ветер ожидается юго-западный и западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Где пройдут дожди и грозы

Облачность будет переменной. Дожди - преимущественно небольшие, местами умеренные - пройдут почти по всей стране, кроме юго-востока.

В большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях возможны грозы.

Фото: какой будет погода в Украине на выходных (инфографика РБК-Украина)

Какая температура ожидается днем

Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

  • на юге, юго-востоке страны и в Кировоградской области термометры покажут до 30 градусов;
  • в западных областях будет прохладнее - 18-23 градуса.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждали о дефиците влаги в ряде областей, который иногда сохранялся еще с весны.

В западных регионах за лето выпало лишь 50-70 процентов осадков от нормы, а заметные дожди в ближайшее время синоптики не обещали.

РБК-Украина сообщало, чтов выходные, 5-6 сентября, Украину накроет сильный ветер, дожди и ощутимое похолодание.

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, "сильный ветер со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду" станет главной приметой этих дней.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в УкраинеПогода