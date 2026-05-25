В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоду

Де оголошено попередження

Вдень 26 травня майже по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Це жовтий - перший рівень небезпечності.

Штормового попередження не оголошено лише для Закарпаття.

Яка температура буде в регіонах

Попри вітер і хмарність, вдень буде тепло.

Фото: які області опиняться під ударом непогоди 26 травня (meteo.gov.ua)

За даними Гідрометцентру:

Захід (Львів, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ): +23...+26 градусів.

Закарпаття : до +27...+29 градусів.

Центр (Вінниця, Житомир, Черкаси, Полтава): +23...+26 градусів.

Північ (Чернігів, Суми): прохолодніше - лише +16...+19 градусів.

Схід (Харків, Краматорськ, Луганськ): +18...+25 градусів.

Південь (Одеса, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв): +23...+27 градусів.

Фото: яка температура повітря буде завтра в Україні (meteo.gov.ua)

Де пройдуть дощі

Дощова погода очікується на північному сході та сході країни - Чернігівській, Сумській, Харківській, частково Донецькій та Луганській областях.

На решті території - хмарно або мінлива хмарність, місцями з проясненнями.