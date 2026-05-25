В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоду

14:15 25.05.2026 Пн
2 хв
Лише одна область залишиться осторонь негоди
aimg Олена Чупровська
Фото: в Україні погіршиться погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Завтра більшість регіонів України накриє шквальний вітер - синоптики вже оголосили попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Українського гідрометеорологічного центру.

Де оголошено попередження

Вдень 26 травня майже по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Це жовтий - перший рівень небезпечності.

Штормового попередження не оголошено лише для Закарпаття.

Яка температура буде в регіонах

Попри вітер і хмарність, вдень буде тепло.

Фото: які області опиняться під ударом непогоди 26 травня (meteo.gov.ua)

За даними Гідрометцентру:

  • Захід (Львів, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ): +23...+26 градусів.
  • Закарпаття: до +27...+29 градусів.
  • Центр (Вінниця, Житомир, Черкаси, Полтава): +23...+26 градусів.
  • Північ (Чернігів, Суми): прохолодніше - лише +16...+19 градусів.
  • Схід (Харків, Краматорськ, Луганськ): +18...+25 градусів.
  • Південь (Одеса, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв): +23...+27 градусів.

Фото: яка температура повітря буде завтра в Україні (meteo.gov.ua)

Де пройдуть дощі

Дощова погода очікується на північному сході та сході країни - Чернігівській, Сумській, Харківській, частково Донецькій та Луганській областях.

На решті території - хмарно або мінлива хмарність, місцями з проясненнями.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічне літо в Україні цього року настало на півтора-два тижні раніше звичного - у більшості областей стійкий перехід температури через +15 градусів зафіксували вже 3-5 травня.

Тим часом 27 травня синоптики очікують піковий геомагнітний день - магнітну бурю помірної сили. Метеочутливим людям варто заздалегідь підготуватись.

