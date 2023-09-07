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В Україні оголосили повітряну тривогу: росіяни підняли у повітря МіГ-31К

Ілюстративне фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через злет МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 7 вересня, увечері оголосили масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 20:58

У регіонах України почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

Станом на 20:10 повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, вона пов'язана з тим, що російські окупанти підняли в повітря винищувач МіГ-31К. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Україні. Для атак вони використовують як ракети, так і дрони-камікадзе "Шахед".

Наприклад, сьогодні вночі вони вкотре запустили по Україні безпілотники. Повітряні сили змогли знищити 25 з 33 БПЛА.

 

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