В Україні оголосили повітряну тривогу: росіяни підняли у повітря МіГ-31К

В Україні сьогодні, 7 вересня, увечері оголосили масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 20:58
У регіонах України почали оголошувати відбої повітряної тривоги.
Станом на 20:10 повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України.
Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, вона пов'язана з тим, що російські окупанти підняли в повітря винищувач МіГ-31К. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".
Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Україні. Для атак вони використовують як ракети, так і дрони-камікадзе "Шахед".
Наприклад, сьогодні вночі вони вкотре запустили по Україні безпілотники. Повітряні сили змогли знищити 25 з 33 БПЛА.
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