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В Украине объявили воздушную тревогу: россияне подняли в воздух МиГ-31К

Иллюстративное фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 7 сентября, вечером объявили масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 20:58

В регионах Украины начали объявлять отбои воздушной тревоги. 

По состоянию на 20:10 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот) 

Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, она связана с тем, что российские оккупанты подняли в воздух истребитель МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине. Для атак они используют как ракеты, так и дроны-камикадзе "Шахед". 

К примеру, сегодня ночью они в очередной раз запустили по Украине беспилотники. Воздушные силы смогли уничтожить 25 из 33 БПЛА

 

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