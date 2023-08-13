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В Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза пусків крилатих ракет

Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу: (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу сьогодні пізно увечері, 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про наявність ворожих реактивних бомбардувальників Ту-22м3 в акваторії Чорного моря через загрозу запуску крилатих ракет.

Використання Росією ракет для ударів по Україні

Сьогодні ввечері Росія вивела у Чорне море на чергування надводний ракетоносій . Наразі окупанти тримають напоготові 8 ракет "Калібрів".

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що РФ продовжує виробляти ракети "Калібр", "Кинжал" та "Іскандер", проте масштаби вже не ті, що раніше. Кремль не накопичує їх, а майже відразу випускає по Україні.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія ще має в запасі сотні ракет різних типів. Крім того, ворог продовжує виробництво ракет, поповнюючи власні запаси.

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