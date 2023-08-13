В Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза пусков крылатых ракет

В Воздушных силах ВСУ предупредили о наличии вражеских реактивных бомбардировщиков Ту-22м3 в акватории Черного моря в связи с чем есть угроза пуска крылатых ракет.

Использование Россией ракет для ударов по Украине

Сегодня вечером Россия вывела в Черное море на дежурство надводный ракетоноситель. Сейчас оккупанты держат наготове 8 ракет "Калибров".

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ продолжает производить ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", однако масштабы уже не те, что раньше. Кремль не накапливает их, а почти сразу выпускает по Украине.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов. Кроме того, враг продолжает производство ракет, пополняя собственные запасы.