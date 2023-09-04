ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ

Понеділок 04 вересня 2023 13:41
UA EN RU
В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ Ілюстративне фото: в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повітряну тривогу оголосили по всій території України через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.

Військові зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ.

В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ

Нічний обстріл України

Зазначимо, що російські військові цієї ночі атакували Україну із застосованням кількох хвиль "Шахедів". Окупанти били по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Ушкоджень зазнали складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Там сили ППО збили 17 дронів.

Окрім того, росіяни обстріляли Дніпропетровську область, там зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт. Наші бійці "приземлили" 6 безпілотників.

Загалом сили ППО збили 23 із 32 "Шахедів", які росіяни запустили по Україні вночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
воздушная тревога
NEWS
Резніков подав до Ради заяву про відставку
Резніков подав до Ради заяву про відставку
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту